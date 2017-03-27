亞東醫院「海與森林」兒童遊戲室 今天開幕囉！
亞東醫院11樓小兒病房區的「海與森林」兒童遊戲室，歷經1年多的籌畫和將近4個月的施工，今（27）日下午盛大舉行開幕典禮，亞東醫院院長林芳郁、前衛福部長林奏延、新北市衛生局長林奇宏、瑞信兒童基金會董事長吳春福、瑞軒科技公司董事長吳春發、遊戲室設計師謝介文均受邀參加。
亞東醫院表示，遊戲室是瑞信兒童基金會和瑞軒科技公司共同捐贈，由插畫家謝介文精心設計，為孩子們量身訂做的童趣空間「海與森林」，門前穿堂的兩側牆面是謝介文用了30根炭筆，整整畫了20天才完成，描寫動物在森林裡休閒的情境。
遊戲室內則以海邊受到海水侵蝕而成的洞穴為創作概念，在原本是落地窗上的兩面牆和天花板，還有陳列櫃，處處可見小大不一的洞穴。
瑞信兒童基金會及瑞軒科技公司表示，很高興能在兒童節前夕，共同送給亞東醫院住院病童這分禮物，他們希望帶給家長和病童「信心」和「安心」，讓病童能早日「開心」出院，重拾健康生活。
(中時)
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