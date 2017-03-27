擋不住中國反薩德浪潮 樂天改柔性訴求「因為理解所以等待」

薩德事件重創樂天集團。圖為位於韓國的樂天百貨。(達志影像/shutterstock提供)

「薩德」事件使中國與南韓之間的政治緊張局勢急速升高，並點燃中國反韓情緒，而首當其衝的，正是出讓土地給韓國防部使用的樂天集團；不但遭來陸消費者發起抵制，還有不少位於中國境內的門市，被迫勒令停業。對此，樂天近來開始於韓百貨商店前張貼「因為理解，所以等待」的標語，盼能以柔性訴求緩解這波抵制浪潮。

據《韓聯社》報導，面對主要消費群為中國遊客的樂天，從24日起，在其位於首爾的百貨總店和旗下門市，張貼出一張張「因為理解，所以等待」的標語，盼能對來當地的中國遊客，傳達一種較柔性的訴求。樂天集團有關人士就表示，希望雙方之間的矛盾能早日解決，再次恢復友好關係。

報導中提到，樂天百貨小公洞總店的銷售額中，就有8成是由中國消費者貢獻，因此，樂天認為不論以何種形式，向其傳達集團的想法是有必要性。樂天集團更為此聘請陸籍主管擔任分店法人代表，擴大他們權限，同時還計畫增加宣傳，以提升對中國友好的企業形象。

至於樂天之所以會表現如此友好態度，除中國對其營業額有重要貢獻外，《韓國中央日報》也指出，流通產業與需要獨立技術的半導體等領域不同，很難擁有差別化的競爭力。

面對當前困局，樂天集團會長辛東彬也一改過去較平淡的態度，在日前受訪時，強調自己熱愛中國，樂天絕對希望繼續在中國經營；而現在沒有妥善解決的方法，只好寄望今年5月能選出可改善中韓關係的總統。

(中時電子報)