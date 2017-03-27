竹南蛇窯在清大開展 傳達環保概念
苗栗竹南蛇窯第2代窯主夫婦，27日在清華大學舉辦「硘歸本心-林瑞華、鄧淑慧雙個展」，呈現十彩窯汗到釉母素材，孕育的三稜罐、脈、寶島台灣等系列陶藝，彼此堅持運用在地以及環保原料創作，不僅實踐愛地球理念，更為藝術層次再上一層樓。
從小就隨父親學陶藝的林瑞華，是竹南蛇窯第2代窯主，不僅得過許多相關獎項，近年更在國際上嶄露頭角，因緣際會下，妻子鄧淑慧帶領學生，參訪蛇窯藝術文化，開啟她學陶契機，甚至與公公、林瑞華，打造《大鳥》陶藝，其型雖為鳥身，卻富含貓、國劇臉孔，是他們家族20多年前，隨興的藝術作品。
林瑞華與鄧淑慧分別展出他們擅長的陶藝、繪畫創作，林瑞華說，他使用的原料有2種，包括窯汗（自然釉）、釉母，前者以在地土質、維持攝氏1400度左右燒製，落灰附著表面，呈現繽紛色彩，如玉石般炫麗斑爛，後者則運用來自世界的高陵礦土，透過高溫攝氏1500度以上柴燒而成，因溫度產生質變，其色澤較一致。
目前世界上高溫柴燒尚缺陶藝家致力研究，林瑞華不斷突破瓶頸，獨步全球挑戰世界高溫柴燒的極限，專注探索攝氏1500度以上的柴燒領域，曾以1563度高溫獲金氏世界紀錄「柴燒燒窯最高溫度」藝術創作領銜者。
清大表示，即日起至4月30日止，「硘歸本心-林瑞華、鄧淑慧雙個展」在清大藝中展廳展覽，其中4月21日還有面對面座談會，提供陶藝興趣的民眾，與窯主夫婦更深入交流，也藉此激發陶藝家，針對環保高溫柴燒進行研究，發揚傳承下去。
(中時)
關鍵字：苗栗竹南蛇窯
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