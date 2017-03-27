桃園龍潭上華綠丘園 漂亮成地方後花園

龍潭上華里「上華綠丘園」，內部園內風光明媚、寬敞開闊，成為居民最愛的後花園。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區上華里參加桃園市環保局「低碳環保鄰里計畫」，里長鄧玉珍仿叢林園藝植栽進行總體規劃，打造「上華綠丘園」。園內風光明媚、寬敞開闊，沿著步道還有高低起伏的小丘陵，成為居民最愛的後花園。

鄧玉珍說，上華綠丘園原本是旱田，但地主沒有使用，後來邱姓地主2000年時無償租借地方使用，也因此感謝地主，才取諧音稱為上華綠丘園。她說，土地約2分大，2000年起只要得知有政府單位有相關植樹造林計畫，就向其申請，但後來有點雜亂無章，去年向市府環保局申請低碳環保鄰里計畫後，才去蕪存菁，把一些樹木移植去它處，現今綠丘園又整齊又美麗。

(中時)