做消防員後盾　信華氣體龜山廠落成

信華氣體昨天舉行40周年暨龜山廠落成典禮。（葉臻攝）

專業氣體填充廠信華氣體，創立以來落實社會責任，提供龜山區消防分隊及鄰近醫院免費氧氣灌充，昨天舉行40周年暨龜山廠落成典禮，監察院長張博雅、內政部消防署副署長謝景旭和桃園市長鄭文燦等人也到場祝賀。

鄭文燦表示，信華氣體是消防員的後盾，除了董事長王明樑以身作則，當了14年義消，總經理許秋玉也是桃園市消防協會顧問，且信華用行動表現支持，長年來免費提供龜山區消防分隊及鄰近醫院氧氣灌充，是落實社會責任的企業典範。

(中時)