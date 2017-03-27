副教授告楊泮池背信 台大：指控不實

台大論文造假爭議，台大副教授王銘宗今天赴台北地檢署按鈴告發台大校長楊泮池涉嫌偽造文書、詐欺及背信罪，台大回應說，指控完全不符合事實。

台灣大學主任秘書林達德表示，王銘宗的指控完全不符合事實，校方不予回應，但如果地檢署啟動調查，台大也會配合程序處理。

王銘宗今天提出6張新聞稿指出，他分析楊泮池等人的研究計畫申請案18案後，認為申請研究計畫的人，明知作為申請經費基礎的研究成果不實，但仍然以這些不實成果來獲取研究經費，進行不會有成果的研究，科技部應該追回這些相關研究費用，檢調也須介入，做進一步調查。

王銘宗指出，楊泮池身居學術高位，但對於一篇發表之後三年內要勘誤3次的論文，竟然完全沒有任何懷疑，還和發表論文的實驗室團隊繼續申請與共同主持研究計畫，讓造假團隊持續拿到大把的研究經費，甚至直到現在都還仍然在執行這些共同主持的研究計書。1060327

(中央社)