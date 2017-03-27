全國原住民族運動會落幕 成績看這裡

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106年全國原住民族運動會今天下午在新竹縣體育館圓滿落幕，各項競賽成績也出爐，詳情請上賽事官網查詢。

3月25至27日在新竹縣登場的106年全國原住民族運動會，今天舉辦閉幕典禮，在教育部體育署副署長王水文的見證下，本屆主辦籌備處主任委員、新竹縣長邱鏡淳將原住民族運動會的會旗，交接給台中市副市長林依瑩，相約108年台中見。

王水文在閉幕典禮上宣布這次運動競賽的總成績，第一名桃園市、第二名花蓮縣、 第三名新北市、第四名台北市、第五名新竹縣、第六名台東縣。邱鏡淳則感謝1600多名專業裁判、工作人員、志工的協助，也欣慰地主隊新竹縣代表隊勇奪6金21銀13銅，成績亮眼。

「一棒接一棒，個個是強棒」，林依瑩表示，下一屆全國原住民族運動會將由台中市承辦，他們將全力以赴，並在閉幕典禮上邀民眾「記得108年全國原住民族運動會台中市再見」。

邱鏡淳也說，本屆原民族運動會在新竹縣舉辦，結合傳統、科技、運動元素的開幕典禮，讓全國參賽者、與會貴賓印象深刻，展現力與美的15種競賽活動，在全國16族原住民族夥伴的熱情參與下，畫下完美的句點。1060327

(中央社)