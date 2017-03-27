NBA》征戰16年 馬里昂以怪異投籃姿勢聞名
喜歡NBA的球迷應該都聽過馬里昂（Shawn Marion)這位球星，他的16年NBA生涯不但奪過1沒冠軍戒，更以不正規的怪異投籃姿勢聞名，同時也闖出屬於他自己的一片天空，2015年退役，目前仍活躍於籃壇，26日受邀來台，參加國泰金控舉行的三對三籃球系列活動。
現年39歲的馬里昂，1999年選秀會首輪第9順位加盟太陽，先後轉戰過熱火、暴龍、小牛，最終在騎士結束籃球生涯。
馬里昂在太陽的9個球季打出剽悍球風，生涯初期以全能身手著稱，擁有一號打到五號的實力(控球後衛、得分後衛、小前鋒、大前鋒與中鋒)，生涯後期轉為防守型的球員，2011年與「德國司機」諾威茲基聯手帶領小牛拿下總冠軍，他也終於圓了冠軍夢。
馬里昂最讓球迷津津樂道的就是不正規投籃姿勢，他有別於一般球員將雙手高舉在頭頂上出手，而是在胸口前以手腕將球投出，減短了出手時間，利用這個時間差防止被對手封阻的可能性，加上高投籃命中率，馬里昂靠著讓這種怪異投籃姿勢闖出一片天。
馬里昂27日笑稱，「這個姿勢從他年輕時候就定型了，不曾有教練要求他更改姿勢，所以它就伴隨著我一輩子了！」
(中時電子報)
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