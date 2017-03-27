環台賽新北站 詹姆斯最後一公里逆轉

自由車環台賽新北市站，英國神鷹車隊車手詹姆斯在最後1公里逆轉，拿下個人首次UCI2.1級賽事單站冠軍，台灣前勁隊的陳建良則獲單站第9，成績是單站亞洲第1。

2017國際自由車環台賽－新北市站，今天從淡水漁人碼頭出發，沿北部濱海公路經三芝、石門、金山、野柳、萬里至澳底折返白沙灣遊客中心，全程114.67公里，除兩個登山點外，瑪鋉溪爬坡攻防路段和濱海公路競速追擊的的挑戰性十足。

經過前面100多公里比拚，英國神鷹車隊車手詹姆斯（James Gullen）在最後1公里利用順風發動攻勢，靠最後衝刺率先衝線，奪得單站冠軍、穿上黃衫。

詹姆斯表示，最後5公里時，前面還有1名車手，兩人距離約15秒左右，他追趕上後保留體力，直到最後1公里時剛好是順風，時速約60公里左右，他就順勢發動攻勢。

詹姆斯說，他來台前英國的溫度大約攝氏5度到10度，環台賽前他來到台灣，這裡連下了幾天大雨，讓他一度以為台灣跟英國天氣相當，沒想到今天是個艷陽天，拿到黃衫他很開心，接下來將全力捍衛。1060327

(中央社)