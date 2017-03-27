另類療法治癌有疑慮 想保命應找醫師

罹癌難免心生畏懼，業者看準患者脆弱心理，可能用不當宣傳趁虛而入。醫師說，臨床看過太多因誤信偏方、延誤治療的遺憾個案，若要用另類療法，應找醫師諮詢。

藝人溫翠蘋妹妹罹乳癌，傳出她在業者說服下購買新台幣百萬元睡蓮產品治癌，但還是病逝。宜蘭縣衛生局今天說，業者涉及廣告不實，依食品安全衛生管理法等，重罰266萬元。

台北榮民總醫院乳房醫學中心主任曾令民受訪時表示，隨醫藥進步，現在早期乳癌可先打藥物治療，縮小腫瘤範圍，可能可減少切除面積。但患者可能因害怕治療、擔心「少奶奶」，捨棄正規療法、一味依賴偏方，可能導致病情惡化。

「最可憐的是病患一方」，曾令民說，罹病會帶來焦慮，可能病急亂投醫，到處去找傷害最小、最有效的方法，但對業者天花亂墜的說詞、宣傳，沒有足夠的專業判斷，就容易受騙。

曾令民表示，癌症登記資料顯示，儘管過去這麼多年來，透過及早篩檢，找出很多早期乳癌，但多年來仍有一定比例者都是一被診斷就是晚期，這群人不會篩檢、害怕看醫生，就算被診斷也可能會否認、寧願相信另類療法，醫生也難在短時間內改變患者信仰。

台灣癌症基金會執行長賴基銘則表示，臨床上常看到病人使用偏方，卻忽視正規治療。坊間充斥很多不肖商人，會故意用特例吸引患者，利用病人害怕治療的痛苦去推銷，賺到錢就跑掉。

賴基銘說，民眾教育應更加強，偏方在某種程度上可以彌補現代醫療不足，「但一定要先找到證據」，也要經過臨床試驗，做科學性的比對，如果沒有證據就是騙人。看到這麼多誤信偏方、延誤治療的患者，「真的很遺憾」。

曾令民表示，政府主管機關應有效管理另類療法的宣傳，另類療法不代表沒有效，但應有實證基礎，如果患者希望使用另類療法，也應該跟主治醫師詳細告知，讓專業來判斷。

食藥署表示，食品僅提供人體所需營養及熱量，並不具任何療效，如有身體不適的情形，應儘速尋求正規之醫療管道就醫，凡是廣告內容太神奇、太吸引人的，都需要提高警覺，且堅持「五不」原則，不信、不聽、不買、不吃、不推薦，切勿聽信偏方，應該儘快就醫。1060327

(中央社)