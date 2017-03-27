NBA怪投馬里安小試身手 24秒罰球進8顆
美國職籃NBA退役球星馬里安（Shawn Marion）正在享受退休生活，這次以籃球大使的身分來台參與訓練營，今天在世新大學籃球場，秀了一手招牌怪異投籃姿勢。
國泰NBA Youth Madness三對三籃球系列賽事連續7年舉行，籃球大使馬里安生涯16個球季，曾經效力太陽、熱火、暴龍、小牛和騎士等隊、4度入選明星賽，2011年助小牛奪冠，2015年退休。
他今天在世新籃球場一現身，獲得全場掌聲尖叫。38歲的馬里安正在享受退休時光，偶爾會到公園打球，並以籃球大使的身分到各地推廣籃球。
主持人丹尼斯問他，NBA史上挑選3個人組隊打三對三，他會挑選誰當隊友？馬里安選了喬丹（Michael Jordan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、羅勃森（Oscar Robertson）。
馬里安還與世新學生來一場24秒限時罰球線投籃比賽，馬里安的特殊投球姿勢依然很準，總共投進8球，比下世新學生的5球。1060327
(中央社)
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