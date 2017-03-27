企業要抽紐國珍貴純淨水外銷 環團撻伐
1家企業打算從紐西蘭1處聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產抽取數以百萬公升的水源，以管道輸送至海岸後，運至海外裝瓶販售，這項計畫在當地激起水資源保護運動。
英國「衛報」（The Guardian）報導，這家出口公司提案，每月從葛瑞尼湖（Lake Greaney）與米寧梅雷湖（Lake Minim Mere）蒐集8億公升「未經開發的」冰河水，這兩座湖所蓄水源來自南阿爾卑斯山脈（Southern Alps）降雨。
被「高山純粹」（Alpine Pure, 暫譯）公司稱為「未經人類污染」的純淨水源，將經由20公里長的地下管道運至山下，送至西海岸（West Coast）傑克遜海灣（Jackson Bay）的水庫，並在此進行加工處理。
經處理後的水會再經由海床上長2公里的管線輸送至船泊處，以10萬公噸級油輪轉運至中國大陸、印度與中東等海外市場。
該公司已取得抽水作業的許可，並正向韋斯特蘭區議會（Westland District Council）申請管線相關資源許可。
環保團體呼籲政府盡快介入，保護國家內陸泉水及湖泊，但高山純粹公司主張，這項計畫僅取用南阿爾卑斯山脈降雨蓄積的微量水源。
該公司總經理尼茲貝特（Bruce Nisbet）表示：「1百萬年來降至南阿爾卑斯山脈的純淨水，通常只是直接流入大海而白白浪費，我們希望抽取的量非常少。」
但這項計畫仍引起環保人士不滿，他們警告，紐西蘭正在免費分送國內最珍貴的自然資源，同時該國內供水污染問題卻日漸嚴重。（譯者：中央社廖禹揚）1060327
(中央社)
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