被起訴 占中發起人：無助社會對話

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香港有關當局準備起訴「占中」運動多名核心人物，「占中」發起人之一陳健民今天說，此舉無助於促進社會對話。

陳健民為中文大學社會學系副教授，他今天接受中央社記者訪問時說，有關當局在行政長官（特首）選舉後第2天作出起訴決定，向社會發放頗壞訊息。

他說，當選特首的林鄭月娥覺得新政府的首要工作是要化解社會撕裂，而今天的起訴決定顯然無助於促進社會對話。

陳健民、香港大學法律系副教戴耀廷和牧師朱耀明於2014年9月28日發起「占中」運動。其後的79天，大批民眾占據金鐘、銅鑼和旺角的交通要道，令交通癱瘓。

支持「占中」的泛民主派形容這是「公民抗命」，是正義的；也有反對者指「占中」違法，一直批評當局沒有起訴戴耀廷等核心人物。

陳健民說，他們稍後將會按照警方的約定，主動到警署投案，然後被拘捕。據說，警方已告訴遭起訴的人到警署時要帶備現金，以便交保外出。

陳健民說，他們被起訴的罪名有3項，包括串謀公眾妨擾罪、煽惑他人公眾妨擾，以及煽惑他人煽惑公眾妨擾（叫第三者煽動他人參與）。

除了「占中三子」外，泛民立法會議員陳淑莊和邵家臻，以及多名前專上學生聯會的常委也被以公眾妨擾罪起訴，全部共9人。

一些「占中」人士早已預料到會被拘捕及起訴，但有關當局在特首選舉結束後即提出，時間點引起爭議。尤其林鄭月娥昨天曾說，要修補社會撕裂，外界擔心起訴行動不利於修補撕裂。

陳健民等人正徵詢法律意見。1060327

(中央社)