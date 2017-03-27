日月光攜手銘傳大學 辦環保議題辯論賽

財團法人日月光文教基金會今年與銘傳大學法律學院合作，共同舉辦環保議題辯論比賽，辯論食品安全管制，歡迎北北基桃學生組隊參加，受理報名至4月19日止。

2017日月光環保議題辯論比賽將於5月22日至26日在銘傳大學舉行，比賽由行政院環保署指導，財團法人日月光文教基金會贊助經費，並以「食品安全應以源頭物料管制為主／食品安全應以食品內容管制為主」為題，舉辦高中組及大學組賽事。

主辦單位表示，環保議題與民眾切身相關，透過比賽不僅能讓參賽者及社會大眾更了解食安管制議題，也可以理解目前的環境現況。

主辦單位指出，高中職組限台北市、新北市、基隆市及桃園市高中職在校學生組隊、大學組限全國法律系大學部在校學生，最多12隊，不得跨校組隊且須以學校名義參賽。每校以一隊為原則，依報名順序錄取，優勝隊伍及個人將獲頒獎金和獎盃。1060327

(中央社)