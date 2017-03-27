160億軍保擬投入股市 國防部澄清
媒體報導「160億軍保準備金擬投入股市、債券、基金」，國防部今天表示，軍人保險準備金未來不排除任何可能的運用項目，且暫無設定各項目的運用金額，媒體報導與事實不符。
媒體報導，軍方已決定改採積極操作方式，計畫將新台幣160億元規模的軍保準備金，委由金融機構投入股市、債券、基金等金融商品，獲取較定存更高的利潤，讓軍保體質變的豐潤。
國防部下午發布新聞稿表示，有關「軍人保險準備金管理及運用辦法（草案）」是依「行政程序法」相關規定辦理修正公告，蒐集各界意見後將送交「軍人保險監理委員會議」實施研討，並續依法制作業程序報送行政院。
國防部指出，軍人保險準備金雖參照公教人員保險準備金投資運用範圍進行規劃，但未來不排除任何可能的運用項目，且暫無設定各項目的運用金額，有關媒體報導與事實不符。1060327
(中央社)
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