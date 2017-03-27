通力電梯遭停業 聲請停止執行敗訴
台灣通力電梯不服北市府都發局以保養紀錄不實為由，處分停業1年，向法院聲請停止執行。行政法院認定沒有難於回復之損害，又牽涉重大公共利益，今天駁回聲請。仍可抗告。
台北高等行政法院指出，北市府於1月24日派員查核好市多公司內湖分公司昇降設備維護保養紀錄，發現台灣通力電梯的保養紀錄與上傳全國連線系統的人員不符，且保養紀錄有非專業人員簽名，違反建築法規定，因此要求台灣通力電梯提報改善計畫且立即改善缺失。
北市府2月9日再度派員前往台灣通力電梯公司的辦公處所查核，發現1月份維護保養紀錄表填寫不實，認定違反建築法規定，處分停業1年。
台灣通力電梯公司提起訴願，並在3月10日向台北高等行政法院聲請停止執行。
法院認定，台灣通力電梯公司受任維護及保養的建築物昇降設備，多是設置於公共場所無誤，北市府做出的處分，牽涉重大公共利益，停止執行將對公益有重大影響，不得冒然停止執行。
此外，台灣通力電梯公司未釋明，若停業會造成如何難於回復之損害，因此，認定本案沒有急迫性，予以駁回聲請，本案仍可抗告。1060327
(中央社)
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