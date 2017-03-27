學童捐零用錢 希望創造水奇蹟

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台灣世界展望會發起水資源行動，獲嘉義市興嘉國小響應，學童捐出零用錢，希望幫助與他們同齡的兒童，能擁有一杯乾淨的水延續生命。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處表示，根據聯合國兒童基金會及世界衛生組織統計，全球約有6億6300萬人口缺乏乾淨飲水，尤其在非洲撒哈拉沙漠以南，更有多個國家、超過1/4人口無安全清潔的飲用水。

為此，台灣世界展望會今年在非洲、亞洲及拉丁美洲共26個國家的60個計畫區裡執行水資源暨衛生方案，並呼籲大眾正視全球水資源需求，關懷缺乏乾淨飲水而面臨生命危險的兒童。

台灣世界展望會發起的水資源行動，獲興嘉國小響應，校方鼓勵學童以協助做家事或幫助師長、同學等方式，每完成一項愛心任務，就捐款響應水資源行動，至今共捐款新台幣1萬1609元。

世展會彰雲嘉辦事處也邀請民眾，透過「水資源方案」或「資助兒童計畫」，為兒童送出一杯乾淨水，幫助孩子延續生命、接受教育，讓孩子的生命不再乾涸。1060327

(中央社)