視障街頭藝人陳翔 立志當旅行表演家
新竹市香山子弟陳翔，早產關係造成全盲，一路走來相當辛苦，但他不向命運低頭，努力學習音樂，自彈自唱更不是問題，還獲全國12縣市街頭藝人證照，27日他以街頭藝人身分，回到母校市立幼兒園「開唱」，並與小小學弟妹分享成長歷程。
陳翔出生時，因早產僅600公克，直到1歲還不會翻身，4歲進入市立幼兒園就讀，是當時新竹市唯一的全盲生，加上發育遲緩，常躲在教室角落哭泣，由於從事計程車司機的父親，為賺錢養家忙碌，姑姑陳淑嬌不捨，於是從小就開始撫養拉拔陳翔。
當年在市幼兒園，為降低陳翔的不安全感，老師們要一口一口向他解釋吃進去的食物是什麼，安撫他的情緒，特教班助理員張映青說，老師們發現，只要在他耳邊哼歌，就能讓陳翔穩定下來，後來他會把教室的門當樂器，藉開關動作打出節奏及旋律，從此開啟他音樂天分。
陳翔「眼盲心不盲」，先天障礙卻不向命運低頭，新竹市護城河、內灣車站等地，都有他表演身影，他說，接下來將以擅長的鋼琴，努力掙取大學學費，鑽研爵士、藍調音樂，甚至帶著他的音樂，到國外拓展視野，感受當地風俗文化，不光只是台灣的街頭藝人，更是「旅行表演家」，讓全世界都能看到。
教育處長謝傳崇27日代表市長林智堅致贈助學金，他表示，天生障礙的孩子能不畫地自限，努力實現夢想，真的很勇敢，市府除提供每月視障者生活補助津貼，協助陳翔專注學習、持續圓夢，也盼藉由陳翔的故事，讓孩子學習尊重差異，展現同理與關懷。
(中時)
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