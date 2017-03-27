法極右總統候選人雷朋預言：歐盟將消失

據路透27日報導，在3月26日法國里爾的一場集會上，法國極右翼政黨國族陣線領導人瑪林．雷朋爲了重新鼓舞自己的核心支持者，稱歐盟將會死亡，並號召打民眾擊垮支持全球化的人士。

目前距離法國總統選舉第一輪投票還有4周左右的時間。

受美國特川普的當選和英國脫歐的鼓舞，雷朋當天在里爾舉行的集會上表示，此次法國大選將會是全球「民衆叛亂」的下一步。她說：「歐盟將會死亡，因爲人們不再想要歐盟了」，並宣稱「打倒支持全球化人士的時刻來臨了」，痛批她的主要競選對手費雍與馬克宏犯了叛國罪，因為他們的親近歐盟與親市場政策。她還稱，她將會用「另一個歐洲」取代現有的歐盟。她稱這個「另一個歐洲」將是「人民的歐洲」，會建立在各國鬆散合作的基礎上。

據此前的民意調查顯示，雷朋將會在4月23日的第一輪總統大選中獲勝。但是在5月7日的第二輪選舉中，她會敗給獨立候選人馬克宏。

法國民意調查所日前公布的民調顯示，72%的法國選民希望保留歐元，但與整體選民不同的是，國族陣線的絕大多數選民都支持退出歐元區。

(旺報)