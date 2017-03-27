苗栗照南國小新校舍啟用 種植黑松象徵百年樹人

我要評比

苗栗縣長徐耀昌（右）等人種下黑松，象徵百年樹人深遠意義。（陳慶居攝）

苗栗縣照南國小新建校舍完工啟用。（陳慶居攝）

苗栗縣竹南鎮照南國小南一棟新校舍27日上午落成啟用，師生歡喜入新厝，縣長徐耀昌等人主持剪綵，並宣布已獲教育部核定1億3000多萬元經費，將重建西北棟老舊校舍及北視聽教室，提供學子更優質安全的學習環境。

照南國小原南一棟校舍歷經40多年風雨洗禮，陸續出現梁柱龜裂、鋼筋外露、水泥掉落等情形，師生上課安全堪憂，縣府爭取教育部補助6800多萬元經費，前年6月動土改建，並於今天落成啟用。

校長邱廷岳指出，新南一棟校舍為3層樓建築共興建18間專科與班級教室，主要工程技術以RC為基礎、柱、樑、版、耐震結構系統均達到建築物最強的耐震強度，並取得綠建築候選證書。

新校舍建築以東西向為長軸，西面延續融合原有南二棟校舍建物設計，以立面造型呈現協調美；南面以簡單線條、明亮色調，營造雄偉外觀，整體建築和諧一致，給學童最佳學習環境。

縣長徐耀昌、副議長陳明朝、立委陳超明夫人吳麗利、竹南鎮長康世明及多位議員上午為新校舍啟用剪綵，並共植1棵終年常綠的黑松，寓意百年樹人、校基永固，照南國小學童也表演太鼓熱烈慶祝。

縣長徐耀昌讚許新建後的校舍寬敞明亮、美輪美奐，期勉學子擁有這麼好的學習環境，更要努力向學、充實自我，也期望老師加強教學品質，培育出活潑健康及更多元發展的下一代。

創校已有75年的照南國小，因位居工商重鎮且教學成果優異，學區人口年年增加，目前全校有62班學生數逾1600人，南一棟新校舍重建啟用後，仍有數棟校舍亟待整建，以因應增班教室不敷使用的需求。

徐耀昌表示，已向教育部爭取到3年逾13億元經費，將投入縣內11校老舊危險校舍重建及補強工程，其中照南國小西北棟及北視聽教室獲核定1億3460萬元，預計年底前拆除重建，不久的將來照南學生將享有煥然一新的優質學習環境。

(中時)