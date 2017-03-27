竹市兒藝節未演先轟動　旅宿業祭出優惠及遊戲套券

搭上「新竹市兒童藝術節」熱潮，新竹縣市飯店業者推出「兒藝節住房優惠專案」，其中卡爾登飯店強打Kitty相機。（郭芝函翻攝）

新竹市兒童藝術節未演先轟動，許多飯店業者紛紛推「兒童節住房優惠」，喜來登飯店則結合親子藝文，提供親子遊樂設施。（郭芝函攝）

搭配4月1日「新竹市兒童藝術節」，新竹縣市多家飯店業者，積極與新竹市政府合作，推出「兒藝節住房優惠專案」，包括房價優惠、贈送Kitty相機及哈根達斯冰淇淋等好康，更有業者打出「只要住宿，就送密室逃脫或射槍戰遊戲2選1票券」，不僅好玩又好住。

城銷處表示，新竹市兒童藝術節是親子最期待的年度盛事，今年特別結合老爺酒店、國賓飯店、芙洛麗飯店、喜來登大酒店、福泰飯店、迎曦飯店、煙波飯店、卡爾登飯店等市縣多家業者，推出兒藝節住房優惠專案，提供更好的服務，讓遊客留宿新竹市。

住房優惠專案，除有優惠及折扣外，還有多家業者提供豐盛自助早餐、咖啡飲品、自助式下午茶、精緻小禮物等多元化內容，如芙洛麗飯店兒童入住即贈哈根達斯冰淇淋，卡爾登飯店贈送手動捲片與機械快門的可愛「Kitty相機」，讓兒童認識傳統相機操作。

國賓飯店表示，全台正夯的「密室逃脫」遊戲，只要住宿就送「密室逃脫」或鐳射槍戰遊戲「星際戰場」2選1，可至巨城購物中心使用；喜來登飯店則規畫「親子童樂會」，可和專屬吉祥物「喜波波」參加見面派對，一同度過歡樂的童話故事，開心享受兒童節。

城銷處表示，市府以推動城市微旅行、推廣親子藝文響宴、升級觀光景點設施作為觀光發展的3大措施，目前規畫4月1日每周六日及兒童節連假「新竹市舊城小旅行」，引領遊客走進舊街老店，探訪舊城古蹟景點，品嘗在地隱藏版美食，僅2人就可成行，每團以10人為限，活動需直接至新竹火車站旅遊服務中心現場報名。

(中時)