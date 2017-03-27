嘉義土雞場染禽流感 撲殺逾萬隻

我要評比

嘉義縣六腳鄉溫姓養禽場24日主動通報土雞異常死亡，經採樣送驗，確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，今天完成禽隻撲殺工作，共有1萬3349隻。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，溫姓養禽場日前主動通報，飼養8週齡土雞出現精神不振，陸續死亡約300隻，立即派員移動管制並採病雞送檢驗，結果為感染高病原性禽流感，因此，今天進行全場撲殺清場作業。

嘉義縣家畜所指出，最近氣候溫差變化大，為禽流感好發期，禽場務必落實各項防疫措施，提升禽場生物安全工作，作好禽舍防鳥設施，避免家禽與候鳥、野鳥接觸，強化場內門禁管制，各式車輛都應經過嚴密消毒才可進禽場。

嘉義縣家畜所說，主動通報符合相關規定，採預防性撲殺或確診為高病原性禽流感案例者，撲殺補償費均提高為8成，如預防性撲殺後，最後檢驗結果為陰性者，則全額補償。1060327

(中央社)