印尼男嬰肚脹 原來孿生兄弟在裡面

印尼西努沙登加拉省1名十月大的男嬰腹部離奇腫大，不過，並不是腫瘤。醫生檢查後發現，原來男嬰肚內有個「胎兒」，就是他的孿生兄弟。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）等媒體近日報導，西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）1名10個月大的男嬰齊克里（Muhammad Abdalul Zikri Hakim）肚子近來越來越腫脹，布滿青筋。

他的父母起初以為他有腫瘤，上週把他送到醫院接受治療，經醫生檢查照了X光才發現齊克里肚子內並不是腫瘤，而是一個孕育失敗的胚胎，胎兒的骨骼輪廓在齊克里的腹部清晰可見。

醫生研判這是「胎中胎」的罕見情況，男嬰肚內的胎兒就是他的孿生兄弟，但因為孕育失敗，等同一堆組織「寄生」在他體內。當地醫院副院長阿古斯（Agus Rusdhy）表示，齊克里的肚子內的確有一個胎兒，需要進一步檢查。

他說，這種情形通常只會發生在女性身上，齊克里的案例相當罕見。

由於這個孿生兄弟不斷吸取齊克里的營養，導致齊克里嚴重營養不良，院方要待他健康好轉後，才可以進行手術，切除組織。

根據過往醫療紀錄，這種情況發生的機率只有50萬分之一，有紀錄的類似病例在全球少於100宗。1060327

(中央社)