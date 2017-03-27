印尼男嬰肚脹 原來孿生兄弟在裡面
印尼西努沙登加拉省1名十月大的男嬰腹部離奇腫大，不過，並不是腫瘤。醫生檢查後發現，原來男嬰肚內有個「胎兒」，就是他的孿生兄弟。
印尼國家通訊社安塔拉（Antara）等媒體近日報導，西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）1名10個月大的男嬰齊克里（Muhammad Abdalul Zikri Hakim）肚子近來越來越腫脹，布滿青筋。
他的父母起初以為他有腫瘤，上週把他送到醫院接受治療，經醫生檢查照了X光才發現齊克里肚子內並不是腫瘤，而是一個孕育失敗的胚胎，胎兒的骨骼輪廓在齊克里的腹部清晰可見。
醫生研判這是「胎中胎」的罕見情況，男嬰肚內的胎兒就是他的孿生兄弟，但因為孕育失敗，等同一堆組織「寄生」在他體內。當地醫院副院長阿古斯（Agus Rusdhy）表示，齊克里的肚子內的確有一個胎兒，需要進一步檢查。
他說，這種情形通常只會發生在女性身上，齊克里的案例相當罕見。
由於這個孿生兄弟不斷吸取齊克里的營養，導致齊克里嚴重營養不良，院方要待他健康好轉後，才可以進行手術，切除組織。
根據過往醫療紀錄，這種情況發生的機率只有50萬分之一，有紀錄的類似病例在全球少於100宗。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。