美擬調高投資移民門檻 川普女婿也吸金

我要評比

彭博報導，美國國會開始辯論應否將投資移民簽證門檻調高，令有意移民的中國大陸富人緊張不已，要求趕工提出EB-5移民計畫，凸顯川普女婿庫許納家族也招徠移民投資計畫。

美國國會打算辯論應否把取得投資移民簽證的最低門檻由50萬美元（約新台幣1522萬元）調高至135萬美元（約新台幣4110萬元），有意移民的中國大陸富人為此惴惴不安。

協助處理EB-5投資移民簽證事宜的北京太平洋出國集團（Can-Reach Pacific）美國方案負責人茱蒂．高（Judy Gao，音譯）說，「有些客戶要求我們確保在4月28日前提出申請，我們正為此加班趕工」；在國會未延長或修正法案的情況下，現行EB-5計畫將於4月28日到期。

儘管北京當局加強審資金管控，大陸富人仍想方設法將資金移往海外，同時取得美國居留權，因而成為擁有最多EB-5簽證持有人的國家。

投資移民資金流向紐約、邁阿密和加州等多項著名房地產開發項目，包括美國總統川普女婿兼資深顧問庫許納（Jared Kushner）家族，都曾利用EB-5計畫引入資金。

彭博報導，庫許納家族尋求透過EB-5投資移民計畫，以及大陸安邦保險集團股份有限公司和其他投資人提供的資金，再融資8億5000萬美元以重建紐約曼哈頓第五大道上的666號辦公大樓。庫許納公司（Kushner Cos.）發言人拒絕對此發表評論。

根據羅森顧問集團（RCG）和亞洲協會（Asia Society）的資料，EB-5計畫估計已吸引大陸投資人投入多達140億美元（約新台幣4262億元），為美國創造至少20萬個就業機會。

過去曾受惠於這項計畫的房地產開發案，包括紐約哈德遜廣場（Hudson Yards）、舊金山獵人角船廠（Hunter's Point Shipyard）及澤西城（Jersey City）1座川普品牌大廈。（譯者：中央社劉文瑜）1060327

(中央社)