台電：若看到電廠像迪士尼 別太驚訝

總統蔡英文今天視察林口電廠，台電董事長朱文成提到，新規劃的電廠要做景觀設計，希望未來在造型上有些突破，「未來如果妳看見一個電廠像迪士尼樂園，也不要太驚訝」。

蔡總統今天由國策顧問何美玥、經濟部國營事業委員會副主任委員吳豐盛及台灣電力公司董事長朱文成陪同，視察林口電廠中央控制室與林口新一機汽機廠房，了解電廠運營現況。

蔡總統肯定林口電廠積極朝向生態電廠目標前進的努力，也期勉台電成為推動台灣能源轉型的先鋒。

朱文成提到，林口電廠是台灣第一個最進步的火力發電廠，台電公司新的電廠不是以滿足國家標準為目標，而是要達到最佳境界，也就是，現在科技到達什麼程度，就要做到最好的境界。

朱文成說，現在正好有艘輪船在卸煤，但是從輪船開始一直到鍋爐，「看不見煤」，「煙囪上面也看不見煙」，廠房色彩也經過特別設計，這個電廠已做好，但是新規劃的電廠還要做景觀設計，希望未來在造型上也有些突破，「未來如果妳看見一個電廠像迪士尼樂園，也不要太驚訝，我們希望往這個方向邁進」。

經濟部國營會副主委吳豐盛提到，台電過去推動林口電廠的更新擴建計畫，大概總共花了新台幣1500億元；一開始希望台電做電廠更新計畫時，就希望電廠與環境能夠共生，林口電廠可以說已經達到這樣的目的與目標。

吳豐盛說，電廠的視覺上，幾乎已經看不到過去傳統電廠模樣，用最現代化的煤倉，取代過去露天的煤堆置場；從碼頭到電廠看不到一顆煤，台電也引進「超超臨界」的機組，並投注很多經費在環保設施，台電的林口電廠已經是一個生態的電廠。

另外，朱文成會後受訪指出，未來有正在規劃中的、還沒有既成事實的電廠，要多動腦筋，能夠創造一些更有趣的形狀，讓大家覺得更喜歡它，小朋友看到了更愛它，「最高境界就是，電廠看起來不像電廠」。

對於蔡總統今天致詞時表示，林口電廠新的一號機和二號機已滿載發電，這兩座新機組加入之後，「就更有把握確保今年夏天的供電穩定」。

媒體追問朱文成，今年會不會面臨限電問題？朱文成說，供電的問題，台電同仁會傾全力，能夠讓大家的電力供應無缺。媒體問他「壓力會很大嗎」，他說，什麼事情都運轉在邊緣，當然風險比較大，「我們會盡全力」。

媒體也關切，核二若提前除役，全台用電量是否可銜接？朱文成說，當然是多一部機組，供電的可靠度會增加。1060327

(中央社)