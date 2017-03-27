罕見！老土地公廟製招財貔貅 供信徒擲筊帶回
歷史悠久的斗南小南天土地公，特殊地獲清代嘉慶君御賜戴宰相帽，土地公除護土外，也被商家視為守護神，廟方因而特製古代奇珍瑞獸「招財貔貅」，供信徒擲筊帶回招財辟邪，信眾趨之若鶩。
小南天福德廟主祀土地公和土地婆，創建於1757年，1989年重建。相傳嘉慶君遊台灣時，在嘉義大林一帶遇險，雲林斗南的土地公獲報前往護駕，土地公托夢囑咐嘉慶君日息夜行，並化身螢火蟲引路，到了南投竹山又遇上地方惡霸，土地公便以神衣護龍體，讓嘉慶君金蟬脫殼得以逃過劫難。
嘉慶君回京後感念土地公庇護，特派官敕封土地公、土地婆的廟為「福建神璋州府城諸羅縣他里霧堡小南天福德廟」，並特賜榮戴宰相帽，和一般戴員外帽的土地公很不同。
該廟主委徐建銘說，貔貅又名天祿、辟邪，是中國古代神話傳說中兇猛威武的神獸，南方人稱雄性為貔、雌性為貅，北方稱「辟邪」，在天上負責巡視工作，阻止妖魔鬼怪、瘟疫疾病擾亂天庭，據傳有嘴無肛門，能吞萬物而從不瀉，可招財聚寶只進不出，神通特異也有鎮宅辟邪的作用。
(中時)
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