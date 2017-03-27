劉德華墜馬受傷 取消年底演唱會

香港藝人劉德華年初在泰國拍廣告時墜馬受傷，他的經理人公司今天公布，劉德華取消年底在紅磡體育館的演唱會。

經理人公司亨泰寰宇有限公司在公司網頁發表聲明表示，劉德華於1月17日工作受傷，目前進入復健階段。

聲明表示，依據醫療團隊的建議，為了讓劉德華有完整及紮實的復健過程，未來一年是非常重要的階段，公司決定取消原定於2017年底香港演唱會的計畫。

至於未來工作項目計畫，將依復健康復進度及醫生指示再作安排。1060327

(中央社)