川普健保法案喊停影響 港股跌

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香港股市今天在區域賣壓壟罩下應聲下跌，主因美國總統川普未能成功推動他的健保法案，令外界質疑他的嚴格稅務改革和支出作法過關的機會。

香港恆生指數下跌0.68%，或164.57點，收在24193.70點。

上海綜合指數收盤跌0.08%，或2.49點，來到3266.96點；深圳綜合指數收盤跌0.36%，或7.33點，來到2039.41點。1060327

(中央社)