整形又整心 去白疤術紅到國際

唇顎裂、整形、割腕留下的白疤揮之不去，影響社交自信，曾推除刺青義診的整形外科醫師曹賜斌，獨創白疤顯微皮粒植色術為患者成功去除白疤，也恢復社交自信，這項手術近來紅到國際。

曹賜斌數十年來熱衷醫療公益，他過去曾推除刺青義診，未來將籌劃白疤植色術整形整心公益義診，使學生或社會人士都得以有機會去除白疤，抹掉過去不愉快的經歷，安心、無憂地面對未來。

曹賜斌今天受訪說，白色疤痕是成熟疤痕的最終顏色，這些白疤常暴露出過去一些不愉快經歷或個人隱私，如自殺、整形手術、唇顎裂等，因此許多人都希望能去除身上的白疤，好安心地面對未來。

他指出，包括修疤、雷射光療或美容都無法去除白疤，刺青紋身、紫外線照射或化妝修飾雖可掩飾，但卻無法掩飾到與周圍正常膚色一樣，有時反會使周圍正常皮膚顏色加深而更不雅；白疤植色術因而成為抹除白疤的終結手術，可有效改善白疤與正常膚色幾乎天衣無縫，讓人看不出來。

他指出，這項手術方法是取患者自身一小片皮膚，經去除皮下脂肪及淺表表皮後，切成約1至2厘米大小，含有色素細胞的顯微皮粒，再利用18號針頭在白疤上間隔性穿洞，洞深至真皮層底部，再將顯微皮粒植入而完成手術。

曹賜斌說，這些含色素細胞的皮粒一般會在植入3個月後長出皮膚色素來。手術可每隔3個月重複施行，在上次種植間隔處再植入，越植越密，直至白疤看不見為止。

曹賜斌挑選最近3年的38個病例，他們並追蹤過1年以上進行研究，包括術後主觀滿意度及醫護人員客觀感受，兩者平均獲得概括性治療改善率顯示，施作1次滿意度50%、2次80%、3次90%；受訪患者皆沒有出現術後可能併發症，包括皮內囊腫、色素沉著、凸疤等。

曹賜斌去年在台北在國際性美容外科醫學會（OSAPS）首度將上述研究以論文發表，並透過手術影片不藏私全程公開手術過程及方法，獲得好評，與會許多國家整形外科醫師爭相要帶回嘉惠其國內病患。

他今年3月甫在泰國曼谷舉辦的亞洲及國際整形外科學術大會，再度發表這項論文，也獲與會亞太地區各國醫師青睞。

曹賜斌將陸續分別於4月初及6月在韓國及美國加斯維加斯舉辦的國際醫學會發表同樣的論文。1060327

(中央社)