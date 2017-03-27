不公義文宣引爭議 教育部：內部檢討

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國民黨立委柯志恩等人今天下午針對「不公義年金一定要改」文宣，在立法院教育及文化委員會對教育部提出譴責案。不過，在教育部長潘文忠表示願內部行政檢討後，全案並未處理。

行政院新聞傳播處請教育部及國教署協助推廣「不公義年金一定要改」政策，教育部國民及學前教育署日前向各校發出公文。不過行政院長林全24日在立法院受訪時表示，政策宣導正面說明較好，負面說明會造成社會更多爭議，不是好的政策說明方式。今天教育部在教委會表示，已發文要求各校撤下。

包括國民黨立委柯志恩、蔣乃辛與陳學聖今天立法院教委會質詢潘文忠時，都提到相關問題，3人在詢答結束後，共同對教育部提出譴責案，認為蔡政府赤裸裸以政治黑手伸入校園，操作年金改革已到無所不用其極的地步，民進黨一面要求轉型正義，卻又在校園搞政治鬥爭，教育部竟然還配合演出，製造教師、家長、學生三方對立的教學環境。

譴責案指出，教育部函轉公文行為，顯然是甘願淪為政治打手，完全違背民進黨在野時要求政治退出校園的長期訴求，違反教育中立，應給予最嚴厲的譴責。

不過，在場的民進黨立委李麗芬、蘇巧慧都反對通過這項譴責案。蘇巧慧說，對於教育部的用字譴責與發文動作的確應該檢討，但是對於譴責案的文字內容，完全沒辦法接受，無法同意提案。

潘文忠說，文宣設計不是刻意用政治手段，國教署同仁只是轉達公文，並非蓄意強化相關問題。他表示，對於轉文的過程，內部要檢討，目前只需要科長就能夠轉文出去，但教育部不是刻意在校園內，以政治方式處理，教育部會進行內部行政檢討。

蔣乃辛說，雖然本案國民黨表決一定會輸，但一定要將這個問題提出來，因為這涉及到教育核心價值。

他說，接獲很多家長與教師反映，整件事非常粗糙，教育部與行政院都應該要檢討。

在朝野立委沒有意見下，沒有處理這項譴責案。1060327

(中央社)