國道客運車窗連遭擊破 聯結車司機幹的
李姓聯結車司機不滿與國光客運發生糾紛，連續利用夜間以彈弓射擊路過國道的國光客運，1輛民營客運也遭波及，警方今天在國道斗南路段將他逮捕，並起出作案工具，全案送辦。
國道公路警察23日深夜在國道1號北向231公里接獲1部國光客運司機報案稱遭不明物體擊中車窗破裂，無人員受傷，現場未發現可疑物品。
國光客運表示，公司另有車輛於22日深夜在國道1號北向260公里同樣遭不明物體擊中車窗破裂，當時並未報案。
警方23日深夜在國道1號北向201公里也同樣接獲發1部日統客運也遭不明物體擊中車窗破裂，24日深夜在國道1號南向231公里也有另1部國光客運遭不明物體擊中車窗破裂。
警方檢視被害國光及日統客運車內行車影像紀錄，並交叉比對行車資料，查知為1部營業半聯結車涉有重嫌，於是通報線上巡邏車及刑事組加強注意攔查。
警方今天上午循線於高速公路斗南地磅處將李男聯結車攔查，在車內當場起獲強力彈弓1支、彈珠、小鋼珠1批。
李男坦承，因去年與國光客運車輛發生行車糾紛，於是隨車預藏彈弓，於夜間國光客運車輛燈號易於辨認，乃朝國光客運車輛射擊。
警方調查，本案計有3部國光客運車輛受損，並誤擊日統客運車輛1部，共計4部車輛受害。1060327
(中央社)
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