澎七美95高齡老翁病發 海巡緊急後送

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澎湖七美離島一名95歲高齡呂姓老翁，今午疑傳肺炎，緊急求助澎湖海巡隊後送，在傍晚由海巡艇護至馬公，交由消防局轉送三總澎湖分院治療。

澎湖海巡隊是在今天下午3時過後，接獲七美衛生所通報有一名95歲高齡呂姓老翁，經醫師診治發現疑似肺炎，請求協助後送，通報在線上執勤的巡防艇救援送醫，在下午6時平安將患者與家屬護送至馬公。1060327

(中央社)