中國數學教材走紅英國 九九乘法表「震驚」英國教師
日前，倫敦書展上一單簽約引發輿論熱議：英國哈珀柯林斯出版集團下屬的柯林斯學習出版社與上海世紀出版集團簽署協定，把涉及36個品類的上海全套基礎教育數學教材引進英國。
新華社報導，英國學校使用中國教材，其實是英國近年來系統引進中國數學教育「上海模式」的一部分。這背後，是中式課堂教學、教師培訓、教育理念「三位一體」的全方位輸出。
中國教育「上海模式」最初受到全球關注，是因為中國學生在國際教育評估中的搶眼表現。2009年和2012年，經合組織發布國際學生評估專案（PISA）報告，上海學生在閱讀、數學和科學領域位居榜首，引來包括英國在內的不少國家取經。
中式教育出口英國，英國師生發現，中式數學教育的魅力不僅在於高水準的課堂教學和高素質的專業教師，還在於教材的實用性和針對性。觀摩過中式課堂的西方教育者發現，中國教師也鼓勵學生獨立思考。英國《衛報》等媒體評論說，一些英國教師被九九乘法表「震驚」，中國老師把數學的藝術帶進英國課堂。
中國基礎教育模式培養人才的效果得到了英國教育界認可。2016年，英國教育部斥資4100萬英鎊支持推廣「上海掌握教學模式」，將英格蘭地區8000所中小學納入其中。英國教育部負責學校改革事務的國務大臣尼克．吉布說，這些措施將確保年輕人能為日後的學習和21世紀的職場做好充分準備。
新華社說，中國基礎教育的輻射力，已不止英倫三島。美國、芬蘭和南非等許多國家，還有聯合國教科文組織、聯合國兒童基金會等不少國際組織，也都來上海取經。
(旺報)
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