大甲鐵砧山人文歷史豐富 觀光旅遊局招募導覽志工

曾名列台灣中部八景之一的鐵砧山人文歷史豐富，觀光旅遊局特招募導覽志工新血！（陳世宗翻攝）

「喜歡與人分享、說故事嗎？」曾名列台灣中部八景之一的大甲鐵砧山，擁有豐富的人文歷史景點、充滿傳奇性色彩的古蹟，春季最適合上山深度旅遊；觀光旅遊局特招募鐵砧山風景特定區導覽解說志工，認識鐵砧山的特色歷史、人文及生態環境！

觀光旅遊局長陳盛山說，鐵砧山是中部地區著名的郊山，位於大甲區東北角、大安溪下游南岸，山勢不高，面積達50餘公頃；山上地勢平坦呈平錐體形，整座山色呈紅黑色，遠望猶如「鐵砧」而得名，名列台灣小百岳後，吸引全國很多山友前往探遊。

陳盛山表示，鐵砧山風景特定區兼具觀光、運動、休閒等功能，山上有劍井、永信運動公園和鄭成功石雕像都是知名景點；軍人忠靈祠前陳列陸海空三軍的除役戰機、戰車，還有桂花泉步道、武器大觀、櫻花步道、藝術大道，沒有上過鐵砧山就不能算是到過大甲。

觀光旅遊局指出，市府為強化旅遊品質特安排志工導覽解說服務，106年度預計招募志工新血，訓練課程結合理論與實務、包含室內及戶外，認識鐵砧山的特色歷史、人文及豐富生態環境；簡章及相關甄選辦法可至中市風景區管理所網站逕行下載。

(中時)