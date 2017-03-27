農藥放寬靠「馬維拉」救援 黃子哲批王定宇：腦殘超標

民進黨立委王定宇在臉書上針對國民黨副主席郝龍斌批評農委會放寬農藥標準一事，反質疑2009與2012放寬農藥殘留量超標都是馬政府的決策。政論節目名嘴黃子哲在臉書則反譏王定宇「腦殘容許量超標」，明明是執政進行式的民進黨政府公告要放寬「氟派瑞」與「達滅芬」農業殘留標準，同黨立委王定宇竟有臉「馬維拉」，還耍嘴皮。

黃子哲表示，經查行政院公報，蔡英文總統就任後迄今10個多月，就公告過17次農藥延伸使用及調整農殘標準。而2000-2008年陳水扁政府時代，也至少曾經公告過9次。無論藍綠執政都會浮動調整，問題在是否合理。

黃子哲指出，這次有問題的主要是日本、澳洲、歐盟都禁用的「氟派瑞」，在台灣竟然要放寬到6ppm，而且還是用於茶葉上。「領先全球開放使用，沒有急迫或必要性，更難以說服大眾。」

黃子哲說，引起這麼大的爭議，農委會已決定要暫緩實施。但民進黨立委王定宇還不放手，鬼遮眼似的，只硬扯馬政府當年對「達滅芬」農藥的開放，卻看不見當時雲林縣長蘇治芬與立委劉建國的大力要求與遊說開放？被郝龍斌打臉後，還硬拗說，當時執政的是國民黨，所以就算有爛帳，也與民進黨無關。

(中時)