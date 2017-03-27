樹科大《This world》舞作 獲全國舞蹈大賽最高優等獎

我要評比

樹德科技大學表演藝術系《This world》，奪下今年全國學生舞蹈大賽現代舞最高的優等獎。(郭韋綺攝)

樹德科技大學表演藝術系舞作《This world》，奪下今年全國學生舞蹈大賽現代舞優等獎，作品中彰顯時下備受關心的公共議題，用肢體與表情，戲劇張力效果十足，把觀眾帶入情境裡，也打動了評審。

該齣舞碼由鬼才學生全聖評，帶領大一、大二學弟妹沈品華、伍彥榮、蘇相榕、高翊瑒等人創作編舞。

全聖評表演欲旺盛，常在個人臉書發表短片創作，浮誇動作表情詼諧逗趣，也是當今受歡迎的網路紅人，不過，這次挑戰全國舞蹈大賽舞作，卻挑了嚴肅的社會議題，非常具有挑戰性。

他說，《This world》以戰爭、暴動、瘋狂、衝撞等心情表現肢體，呈現戲劇張力，雖是舞蹈表演，每個演出動作或章節，都時刻傳達戰爭意象，無論肢體、臉部、服裝、音樂，就是要把評審與觀眾都帶入情境。

全聖評說，戰爭是殘酷的，沒想到21世紀了，仍有戰爭存在，這齣舞作核心內涵呼籲止戰，使這個世界和平相處。

(中時)