北京清華：提高寒門學子生源比例 是重要導向
中國青年報報導，近日北京清華、北大、人大等大陸重點大學陸續公布今年的自主招生簡章，2017年的大學招生正式拉開帷幕。北京清華大學招生辦公室主任劉震近日受訪表示，提高農村生源比例、擴大中西部招生比例、促進教育均衡發展、促進教育機會公平，是北京清華大學近年來招生工作的重要導向。
近年來，農村地區和中西部地區的高招問題備受社會關注。劉震指出，北京清華大學通過落實自強計畫、農村貧困地區定向招生專項計畫和合理調整分省招生計畫等措施，2016年在保持全大陸各省招生計畫總量相對穩定的同時，對陝西、四川、雲南、貴州、廣西、甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆、內蒙古等西部省區加大了招生計畫投放。
2016年，北京清華大學通過自強計畫和國家專項計畫錄取348名考生，占總招生規模的10.2％。劉震認為，面向教育資源欠發達地區的重點擴招，給身處這些地區的優秀考生帶來了更多的希望和激勵，而那些勇於戰勝命運、逆境奮發成才的考生，更是通過北京清華的培養獲得了良好的發展。
(旺報)
關鍵字：北京清華大學
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