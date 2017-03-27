懶得走路 偷騎單車被逮

陳嫌偷騎單車被監視器錄下犯行。（許素惠翻攝）

陳姓南投縣民搭客運來雲林訪友，到了斗南鎮街後，因沒有交通工具，又懶得走路，在中山路某商家前看到一輛腳踏車，趁四下無人之際偷騎走，被害人發現後報警，2、3小時後，即在斗南火車站前被逮，依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)