台南市議員曾順良宣布 由其子曾信凱參選
下屆台南市議員選舉，東區議員席次確定由目前6席減為5席，藍綠競爭將會更激烈，此時，基層實力堅強的無黨籍的市議員曾順良，卻宣布不出馬爭取連任，將由其子曾信凱代為參選2018年台南市議員。
曾順良要交棒給兒子曾信凱，曾順良之友會隨即表達相挺，25日在東區崇明國小舉行的會員大會，席開160桌造勢，並進行會長交接，原會長吳志祥功成身退，由經營工程及食品生意的許志成接任。
許志成表示，良友會沒有政治色彩，是一群社會各階層不同成就的好朋友組成，大家15年來感情不變，實在絕無僅有，將秉持歷任會長打下良好基礎，繼續參與公益，協助弱勢。
曾順良表示，良友會15年來，不斷走進社會「參與公益，協助弱勢」，獲得社會很多掌聲和支持，為了做美好傳承，他決定不再參選下屆市議員，由其子曾信凱出馬，希良友會會員能延續支持他的熱情，繼續支持，他將退居幕後，協助曾信凱做好問政和服務工作，絕不會辜負會員栽培。
曾信凱表示，他決定參選2018年台南市議員，是來自對社會公益的熱情，更是傳承父親從政所堅持「監督市政不妥協、為民服務心甘情願」的信念。
(中時)
關鍵字：台南市議員
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