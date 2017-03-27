溪魚復育多年竟被毒死 村民怒報警逮4人
用苦茶油粕毒魚，只為抓取鱸鰻，村民怒報警全逮！嘉義縣竹崎鄉昇平村清水溪於日前爆出，該溪遭人毒魚，造成魚類大量死亡，經連日追查，竹崎警分局查獲非法捕魚的宋姓、張姓，以及兩名李姓男子，坦承有撈捕鱸鰻，訊後依漁業法移送嘉義縣政府裁罰。
警方表示，涉案村民目的為抓取清水溪內的鱸鰻，指野生鱸鰻以香煎或三杯方式烹煮，口感彈牙，讓人回味無窮，因此鄉民常鋌而走險，放苦茶油粕在溪流，讓溪流酸鹼度呈現鹼性，導致魚類缺氧而死，蝦類則不受影響，然後再進行捕撈，但4位村民到案後供詞均避重就輕，皆稱不知道該溪流有在保育，僅坦承有撈捕，訊後依漁業法第44條規定移送嘉義縣政府裁罰。
警方指出，竹崎鄉昇平村清水溪自2005年就已公告保育，10幾年來復育有成，因魚種多樣，又有鱸鰻聚集，成為村民聚集欣賞魚群的好地方，但每年都有貪心村民為滿足口腹之慾，常對魚群進行非法捕撈，目前仍屬封溪保育階段，未來警方將配合主管機關縣府農業處加強查察。
(中時)
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