從復仇者聯盟看中華男足負土庫曼

中華男足對土庫曼徵召旅外好手朱恩樂（左起）、吳俊青、陳浩瑋、陳柏良、溫智豪、殷亞吉。（李弘斌攝）

電影復仇者聯盟講述漫威英雄如何捐棄成見相互合作。（網路截圖）

中華男足在亞洲盃最終輪資格賽主場1比3不敵土庫曼，後衛的防守觀念當然是根本性的老問題，不過六大旅外好手在團隊合作的理念上似乎也有歧異，就像漫威電影《復仇者聯盟》中的一干英雄，無法有效合作，使比賽踢得凌亂。

在《復仇者聯盟》首集中，個人色彩強烈的「鋼鐵人」史塔克與「雷神」索爾一開始就猛出風頭，用他們自己認為最好的方式來維護正義，「美國隊長」羅傑斯則要眾人以團隊為重，卻也有失控動怒的場景。

此一情節和台土大戰真有幾分相似，「台灣一哥」陳柏良賽後說，足球是團隊運動，旅外球員應以中華隊成績為第一優先，不能太過強調個人表現，心態需要調整。他開賽頂在鋒線，後來就是覺得參與不了進攻，才退到中場幫忙組織與防守。

觀看直播的中華女足日籍教頭柳樂雅幸也呼應「欠缺傳導」的問題，指出中華隊即使把球分到邊路，也只有製造個人1對1的局面，欠缺合作，「比如9號（陳浩瑋）拿到球，都是從控球開始先帶2、3腳，如果他是一腳打回去，再跑空間接球的話，更可以發揮他的長處。」

陳浩瑋（左）個人突破能力強。（李弘斌攝）

其實，該多傳導還是個人突破，對中華隊確實兩難。礙於職業賽事，旅外報到訓練幾乎最多就是3天，且母隊打法不一，台灣又不像日本或荷蘭，有一套全國一致的足球戰術打法。於是，藉集訓整合本土後場陣容，前場攻擊則讓旅外發揮，現任教頭黑田和生也只能延續此一基調。

統合全隊是中華隊教頭黑田和生（左二）的重要工作。（李弘斌攝）

然而，戰術層面的整合或許不易，但精神層面要讓全隊上下一心、團結一致，卻是「黑田杯杯」的職責所在。他必須讓每個旅外要角都知道各自的任務，了解彼此的工作與職責，就像電影中下達指令的「神盾局長」尼克福瑞。

最重要的是，中華隊的六大旅外好手，就像《復仇者聯盟》的英雄一樣，都是有心要替團隊出力，只因無法分工合作才顯得混亂。珍惜這份心意，中華隊不需要相互指責，而是需要更多的溝通與相互理解，才能完成捍衛台灣足球的重任。

(中時電子報)