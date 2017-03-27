小丑默劇團不惜成本演出　因為癌童等著

我要評比

石榴國小校長蔡正龍（中）與小朋友們。（周麗蘭攝）

兒童節又快到了，不少國小都會為小朋友籌備快樂的一天，斗六市石榴國小今年兒童節很特別，新北市的小丑默劇團得知該校一名小朋友罹患血癌，校方臨時決定把演出費移為募款，向小丑默劇團說抱歉，該團決定三月三十日早上無論如何都一定會來演出，祝福全校小朋友快樂，也向這名癌童打氣。

校長蔡正龍指出，上學期曾在外縣市看到小丑默劇團精彩表演，決定兒童節邀請該團到校表演，劇團一開始也願意以較優惠的價格下鄉來演出。

蔡正龍說，寒假期間正當學校募集演出費時，剛好一位小朋友發現罹患血癌，龐大的醫藥費造成該生家庭的困境，校方決定以協助募集學童的醫藥費為主，並且打算取消該場表演。

小丑劇團負責人得知後，主動告知蔡正龍會以成本價來贊助這場活動，並且一定要南下為這名癌童送暖加油！

小丑劇團負責人甚至表示，如果該名學童還在醫院治療，他們也願意單獨到醫院再為他表演一次。

蔡正龍說，小朋友知道後非常高興，療程也剛好告一段落，可以配合回校觀賞，他也親自寫了一張感恩卡給劇團。

石榴國小兒童節慶祝活動將在三十日舉行，將有小小馬拉松路跑、異國文化闖關園遊會、小丑默劇團表演。

(中時)