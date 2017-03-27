《自由車》陳建良放手衝 環台賽次站亞洲最佳

主集團奮力爬坡，前勁隊陳建良（前）抽車而出。（自由車協會提供）

環台賽第2站來到幅員遼闊的新北市，代表前勁洲際車隊出賽的台灣車手陳建良，擺脫首站摔車意外陰霾，不但搶下首個衝刺點第3名積分，更在終點前一舉衝出總和第9名成績，成為本站表現最佳的亞洲車手，展現優異衝刺能力以外，還能在登山點前完成車隊任務，表現精彩。

新北市站難度頗高，全程114.67公里，從淡水漁人碼頭出發後，沿北部濱海公路經三芝、石門、金山、野柳、萬里至澳底折返白沙灣遊客中心，兩個登山點外，瑪鋉溪爬坡攻防路段是比賽關鍵，而濱海公路競速追擊，面對側逆風強大風勢，挑戰性十足。

英國神鷹隊詹姆斯奪得環台賽第二站冠軍，並穿上車手冠軍黃衫。（自由車協會提供）

奪冠的是英國神鷹隊詹姆斯，他表示最後五公里時，前面還有一位車手，距離約15秒左右，詹姆斯趕上後保留體力，並把握最後1公里順風，飆出時速約60公里左右，就順勢發動攻勢，並勇奪單站冠軍。

台灣前勁洲際隊教練徐瑞德表示，本站原是要搶第一個登山點的前兩名，陳建良和楊武興也搶到不錯的位置，但經驗太嫩，跟美國毅百特KHS隊艾力斯拚搏時，登山點前本不該再到前面帶，結果最後楊武興和陳建良各拚到二、三名。

「沒搶到一二，搶到二三，達成率算有八成，最後一個登山點有卡到不錯位置，只可惜沒搶到。接下來第三站還有三個登山王搶分點，我覺得我們只要列車卡得好，還是很有機會。」徐瑞德雖感可惜，但強調後續比賽仍有機會一拚。

(中時電子報)