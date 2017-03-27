川普反移民 上千大陸非法移民將遭遣返
美國總統川普極力推動反移民政策。根據美國移民暨海關執法局數據，過去2個月來，美國執法人員對上萬非法移民執行逮捕與遣返程序，其中有1867人為來自中國大陸的非法移民。
據了解，和以往遣返非法移民不同的是，美國官方現在的遣返程序啟動時，80%將被遣返的非法移民是處於被收押狀態，而不是像以往一樣，允許他們返家等待傳票。
法國國際廣播電台報導，美國移民暨海關執法局（ICE）統計數據顯示，川普上任前，美國非法移民在被執法人員發現後，通常不會嚴厲處置。當場遭到收押的比例也從2012年的66%，逐步下降到去年的43%。
不過這樣的趨勢在川普就任後扭轉，收押比例驟升到80%，這還不包括沒有出庭就被直接遣返的部分。加州、德州與紐約州是非法移民遭到逮捕的前三個州，加州的增加幅度最大。
來自中國大陸的非法移民面臨遣返的人數過去幾年一直居前5位，僅比墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯少。今年以來，已經有1867名中國大陸非法移民遭到查獲，將面臨遣返。
日前美國海關才在美墨邊境，查獲4名中國大陸偷渡客藏匿在轎車後行李箱，想要偷渡進入美國。
美國海關及邊境保護局（CBP）媒體部主任赫特拉吉（Daniel Hetlage）接受美國僑報訪問時表示，去年查獲的偷渡客中，有約10%是來自中國大陸的非法移民。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。