川普反移民　上千大陸非法移民將遭遣返

美國總統川普極力推動反移民政策。根據美國移民暨海關執法局數據，過去2個月來，美國執法人員對上萬非法移民執行逮捕與遣返程序，其中有1867人為來自中國大陸的非法移民。

據了解，和以往遣返非法移民不同的是，美國官方現在的遣返程序啟動時，80%將被遣返的非法移民是處於被收押狀態，而不是像以往一樣，允許他們返家等待傳票。

法國國際廣播電台報導，美國移民暨海關執法局（ICE）統計數據顯示，川普上任前，美國非法移民在被執法人員發現後，通常不會嚴厲處置。當場遭到收押的比例也從2012年的66%，逐步下降到去年的43%。

不過這樣的趨勢在川普就任後扭轉，收押比例驟升到80%，這還不包括沒有出庭就被直接遣返的部分。加州、德州與紐約州是非法移民遭到逮捕的前三個州，加州的增加幅度最大。

來自中國大陸的非法移民面臨遣返的人數過去幾年一直居前5位，僅比墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯少。今年以來，已經有1867名中國大陸非法移民遭到查獲，將面臨遣返。

日前美國海關才在美墨邊境，查獲4名中國大陸偷渡客藏匿在轎車後行李箱，想要偷渡進入美國。

美國海關及邊境保護局（CBP）媒體部主任赫特拉吉（Daniel Hetlage）接受美國僑報訪問時表示，去年查獲的偷渡客中，有約10%是來自中國大陸的非法移民。1060327

(中央社)