出租自衛隊飛機 日助菲提升南海偵察力
日本海上自衛隊廉價租給菲律賓海軍的5架TC-90教練機，首批2架今天完成移交，可提升菲國海上巡邏及偵察能力。這是日本自衛隊首次出借設備給其他國家。
移交儀式上午在馬尼拉以南甲美地省的海軍基地舉行，日本防衛省副防衛大臣若宮健嗣特別訪菲，與菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）見證了灑水以及移交文件簽署儀式。
編號分別為6822與6824的2架TC-90，約於8時30分降落於阿拉諾（Heracleo Alano）海軍基地，2輛消防車噴出水柱歡迎，羅倫沙納與若宮健嗣上前與日本自衛隊機組人員握手。
若宮健嗣在致詞時說，對日本而言，菲律賓位處日本運輸航道之上，地理位置極為重要，「在日菲面臨諸多共同區域挑戰之際，包括南海爭議在內，兩國在區域安全與穩定方面的合作更具意義。」
菲律賓與日本於去年2月簽署「防衛裝備暨技術轉移協定」，同年10月菲律賓總統杜特蒂訪日，與日本首相安倍晉三就TC-90的租賃達成協議。
另外3架預定於明年3月以前完成移交，菲律賓軍方每年將為這5架TC-90支付2萬8000美元租金。
羅倫沙納表示，TC-90將可提升菲國軍方的人道救援、救災、小規模運輸、海空偵察以及情報蒐集等能力。
但他強調，現階段菲律賓不會與日本執行共同巡邏任務，因為雙方並沒有簽署相關協定。
TC-90教練機是日本海上自衛隊現役機種，飛航距離可達2150公里，遠優於菲國現用巡邏機，加裝對地及對空偵察雷達，即可監控南海更大的範圍。但菲方並未透露這2架TC-90是否有安裝雷達。
目前菲國海軍有2名飛官以及6名技術人員正在日本德島航空基地，接受TC-90的操作與維修訓練。
在日本現行憲法的限制下，政府無法將自衛隊裝備捐贈給其他國家，因此暫時以租賃形式提供給菲律賓。1060327
(中央社)
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