少棒十年磨一劍 苦練闖進全國總決賽
十年磨一劍，苗栗縣銅鑼國小棒球隊3月中參加全縣國小棒球運動聯賽，勇奪硬式組冠軍，創下成軍10年來在棒球聯賽最佳成績，5月將代表苗栗縣勇闖全國總決賽。
銅鑼國小棒球隊參加苗栗縣105學年度國小棒球聯賽，勇奪國小硬式組冠軍，棒球隊後援會、校長林志章、教練彭文中等人，今天鼓勵小選手們再接再勵，在全國賽中再創佳績，為苗栗爭光。
在3天聯賽中，球員不僅得克服天候因素，更要面臨體能挑戰，因為此次參賽選手僅10名球員，涵蓋4到6年級學生，有的人必須身兼「投、打、跑」，連克縣內其他勁敵奪冠，實屬不易。
銅鑼國小棒球隊成軍多年，直到去年2月才有了專屬簡易棒球場，在此之前，多半利用學校操場克難練習，隊員不只利用晨間、課後及休假期間吃苦練球，還被要求兼顧課業，其中5年級的張凱鈞，在去年徐生明國際少棒錦標賽中獲獎學金，女隊員曾暐晴榮獲徐生明盃作文比賽佳作，文武雙全。
銅鑼國小校長林志章今天表示，棒球隊近年除由校內教師擔任教練外，也聘請彭文中教練到校指導，近年參賽表現成績出色，104、105年拿下縣長盃亞軍，105年更勇奪台東紅葉盃菁英賽冠軍。
他說，這次能贏得縣內聯賽冠軍，除了球員、教練將士用命，更感謝地方人士熱心出錢出力和中央、縣府的經費挹注，讓學生展現天賦，享受棒球的樂趣。1060327
(中央社)
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