蘭嶼馬拉松比賽 結合環保體育與觀光
蘭嶼鄉公所結合環保、觀光、文化與運動，將於5月28日舉行馬拉松，鼓勵參賽者「多背1公斤」，幫忙把島上垃圾帶回台灣本島，目前已有近1000人報名，主辦單位並在27日下午舉辦賽事LOGO評選，作品將印製在比賽文宣上。
蘭嶼鄉馬拉松活動文宣組長黃偉智指出，蘭嶼之前辦理馬拉松比賽，都是委託關山跑者舉辦，這次則由鄉公所自行接手，則是戰戰兢兢，特別邀請台東鐵人三項運動委員會主委陳銘風擔任顧問。
賽事訂在5月28日舉行，分42K全馬、21K半馬、10K、5K，報名到本月30日23:59止，目前已有破千人報名。
鄉公所表示，蘭嶼每年吸引超過13萬人次旅遊，觀光垃圾激增，造成沈重負擔，因此在這次馬拉松比賽， 將結合「多背1公斤，蘭嶼亮 晶晶」理念，鼓勵選手帶1公斤垃圾回本島。
鄉公所在賽前也舉辦活動LOGO甄選，由創作者以在地元素為設計發想，融入文化、環保、健康等，於昨天下午由評審人員選優等作品，作為賽事活動的宣傳標誌。
(中時)
關鍵字：蘭嶼馬拉松
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