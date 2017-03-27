陽明山火山之旅 4／5開始報名
一年一度的陽明山火山之旅活動，即將在4月隆重登場，歡迎有興趣的民眾報名參加，想知道火山是什麼樣的山？為什麼陽明山有火山？火山又有哪些特質和活動？參加民眾可在健行中探索火山奇跡，了解大屯火山的形成與現象，並實地見證火山的活動，還能在登山過程中了解七星山生態景觀。
火山之旅活動路線以小油坑為起點，是陽明山國家公園內最具火山地質代表的地方，沿途由七星山步道登上主峰，經東峰下夢幻湖，最後轉往冷水坑。
此活動共3梯次，每梯次50個名額，活動日期為4月21日（五）、4月22日（六）、4月30日（日），報名費每人800元整。自4月5日上午10時起於活動咖網站受理網路報名，名額有限，額滿為止。洽0973-993-738。
(中時)
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