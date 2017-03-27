浪漫台三線 大湖老官道將呈現新風貌
客委會主導的浪漫台三線計畫已如火如荼在沿線鄉鎮開始辦理，大湖鄉公所針對鄉內法雲寺步道、出關步道、老官道花了一個月的時間進行古道踏查，透過實地勘查發現目前老官道最完整，新開社區發展協會也透過水保局爭取950萬預算，雙管齊下為大湖謀福利。
大湖新開社區發展協會執行長廖明世解釋古道與官道的差異，他說，古道是早年泰雅族為伏擊漢人，在稜線上用腳走出的戰略道，具有居高臨下的優勢；而官道則是各庄頭以挑夫運送民生物資如鹽、柴、香茅等路線，兩者設立的含意不同。
入關、出關古道是大湖連結三義關刀山重要通道，也是一條百年精油產業廊道，廖明世說，這是古道過去的生機，也是未來小村莊深度旅遊的商機，透過古道了解先民生活的樣貌。
老官道是當年大湖郡與卓蘭庄間聯絡物資的路線，與民眾切身相關，也因為經常使用，部分路段現在已成產業道路，大湖鄉長胡娘妹表示，透過浪漫台三線計畫，要把老官道全段都銜接、建設完成，包括南北兩端從義和村到壢西坪全長超過20公里，以均衡各村的發展。
新開社區發展協會透過水保局農村再生計畫爭取到950萬元經費，要在老官道南端靠近新開村的2.5公里內，進行相關觀景台、入口意象等硬體建設，打通栗林村和義和村間的斷路，設計音樂步道，只要騎著自行車經過，就會發出音樂，另外打造文化藝廊，重現當年香茅精油榮景，今年年中可實施、年底發包，最快預計明年4月可完成。
(中時)
關鍵字：大湖古道
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