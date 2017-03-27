卑南鄉編纂鄉志 預計明年7月完成
「知道以前的利吉橋有奈何橋之稱嗎？」，卑南鄉是台東縣人口數第2多的鄉鎮市，鄉公所已邀集相關人土進行卑南鄉志編纂，鄉長許文獻指出，許多鄉民對故鄉的歷史認識不深，未來部鄉志除了文字敘述，也有影音紀錄，希望讓更多鄉親認識自己的故鄉文史。
卑南鄉公所今天邀集代表、村長、社區幹部、部落頭目等參與鄉志編纂說明會，許文獻 說，早期的利吉橋是簡便的竹橋，卑南溪水湍急，村民冒著生命的危險度過，過了橋就算撿到命，所以有奈何橋之稱，這些裨官野史，鮮為人知。
卑南鄉代會主席楊招信表示，卑南鄉人文、歷史都很多元，在1974年為了協助台東鎮升格為台東市，把卑南、南王、建和、知本等10村畫入台東，這過往的歷史一定要原貌呈現。
計畫主持人曾喜城說，鄉志內容預計從台灣史前原住民定居卑南開始、一路介紹到荷蘭、清領、日治迄今的狀況，並分為產業、地理、文化資產、民俗、教育、藝文、人物、大事紀等篇章，預計明年7月完成、8月發表。
(中時)
關鍵字：卑南鄉
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